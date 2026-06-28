Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

Ловчев о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Не считаю это предательством — сейчас там много великих игроков, у которых есть чему поучиться. Российский футбол приостановился в развитии»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что полузащитник «Краснодара» близок к переходу в «Аль-Ахли» за 25 млн долларов.

«Не считаю, что переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — предательство футбола. Сейчас там играет много великих футболистов, у которых можно многому поучиться. Тут вопрос только к Сперцяну, он вырос как футболист в “Краснодаре” и должен что-то ему отдать. Так он и отдал — стали чемпионами, занимали второе место.

Главное, чтобы не получилось, как у Захаряна, потому что он испортил свою карьеру в самые лучшие годы. Надо играть с сильными, чтобы расти как футболист. Если он считает, что будет там прогрессировать, тогда правильно. А все эксперты, которые поиграли в футбол — Аршавин и так далее, — мы считаем, что российский футбол приостановился в развитии", — сказал Ловчев.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше