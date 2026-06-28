Ловчев о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Не считаю это предательством — сейчас там много великих игроков, у которых есть чему поучиться. Российский футбол приостановился в развитии»

Ранее стало известно, что полузащитник «Краснодара» близок к переходу в «Аль-Ахли» за 25 млн долларов.
«Не считаю, что переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — предательство футбола. Сейчас там играет много великих футболистов, у которых можно многому поучиться. Тут вопрос только к Сперцяну, он вырос как футболист в “Краснодаре” и должен что-то ему отдать. Так он и отдал — стали чемпионами, занимали второе место.
Главное, чтобы не получилось, как у Захаряна, потому что он испортил свою карьеру в самые лучшие годы. Надо играть с сильными, чтобы расти как футболист. Если он считает, что будет там прогрессировать, тогда правильно. А все эксперты, которые поиграли в футбол — Аршавин и так далее, — мы считаем, что российский футбол приостановился в развитии", — сказал Ловчев.