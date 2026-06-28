У Роналду 23 офсайда на чемпионатах мира. Больше в XXI веке лишь у ван Перси — 25, у Анри — 22

Всего на ЧМ-2026 Роналду четыре раза попадал в положение вне игры. На ЧМ-2022 у него было 7 офсайдов, на ЧМ-2018 — 1. На турнирах 2014 и 2010 годов Роналду попадал в офсайд по 3 раза, а в 2006-м — 5 раз.