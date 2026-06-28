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У Роналду 23 офсайда на чемпионатах мира. Больше в XXI веке лишь у ван Перси — 25, у Анри — 22

Криштиану Роналду занял 2-е место в списке игроков, которые чаще всего оказывались в офсайде на чемпионатах мира в 21-м веке.

Источник: Спортс‘’

Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией (0:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026. Форвард и капитан команды дважды попал в офсайд в этой встрече.

Теперь на счету 41-летнего португальца 23 офсайда на чемпионатах мира. Его опережает лишь экс-форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси (25). У Тьерри Анри, выступавшего за Францию, 22 офсайда.

Всего на ЧМ-2026 Роналду четыре раза попадал в положение вне игры. На ЧМ-2022 у него было 7 офсайдов, на ЧМ-2018 — 1. На турнирах 2014 и 2010 годов Роналду попадал в офсайд по 3 раза, а в 2006-м — 5 раз.