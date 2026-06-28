Джулиано о Месси: «Лионель продолжает доказывать, что он лучший в истории — невероятно. Он обладает особой магией»

"О нем мало что можно сказать, он действительно лучший в мире, лучший в истории, и он продолжает это доказывать. Это невероятно. Я вижу изо дня в день, как он тренируется, как заботится о себе. Все, что он делает, впечатляет, и он обладает особенной магией.