Джулиано о Месси: «Лионель продолжает доказывать, что он лучший в истории — невероятно. Он обладает особой магией»

В заключительном туре ЧМ-2026 Аргентина обыграла Иорданию со счетом 3:1. Месси вышел на замену во втором тайме и забил на 80-й минуте ударом со штрафного — это 6-й гол форварда на турнире.
"О нем мало что можно сказать, он действительно лучший в мире, лучший в истории, и он продолжает это доказывать. Это невероятно. Я вижу изо дня в день, как он тренируется, как заботится о себе. Все, что он делает, впечатляет, и он обладает особенной магией.
Честно говоря, я очень доволен результатом и тем, как все сложилось. Я доволен работой команды. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Конечно, жаль, что мы пропустили, но я рад, что мы победили", — сказал Симеоне.