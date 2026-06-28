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Джулиано о Месси: «Лионель продолжает доказывать, что он лучший в истории — невероятно. Он обладает особой магией»

Нападающий сборной Аргентины Джулиано Симеоне высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

В заключительном туре ЧМ-2026 Аргентина обыграла Иорданию со счетом 3:1. Месси вышел на замену во втором тайме и забил на 80-й минуте ударом со штрафного — это 6-й гол форварда на турнире.

"О нем мало что можно сказать, он действительно лучший в мире, лучший в истории, и он продолжает это доказывать. Это невероятно. Я вижу изо дня в день, как он тренируется, как заботится о себе. Все, что он делает, впечатляет, и он обладает особенной магией.

Честно говоря, я очень доволен результатом и тем, как все сложилось. Я доволен работой команды. Думаю, в целом мы провели хороший матч. Конечно, жаль, что мы пропустили, но я рад, что мы победили", — сказал Симеоне.