Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: «Он мог отыграть 90 минут и укрепить свой легендарный статус, но предпочел дать время товарищам. Он не зацикливается на цифрах»

39-летний игрок появился на поле на 60-й минуте и забил гол на 80-й. Месси отличился в седьмой игре подряд и побил рекорд чемпионатов мира.
"Он мог бы отыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время своим товарищам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше.
Это многое говорит о нем, он не зацикливается на тех цифрах, о которых все говорят. Это многое говорит о том, что для него значит сборная и его партнеры по команде", — сказал Скалони.
В 1/16 финала Аргентина встретится с Кабо-Верде.
Месси забивал 13 странам на ЧМ — рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна — по 10.