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Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: «Он мог отыграть 90 минут и укрепить свой легендарный статус, но предпочел дать время товарищам. Он не зацикливается на цифрах»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о том, что Лионель Месси не вошел в стартовый состав на матч с Иорданией (3:1).

39-летний игрок появился на поле на 60-й минуте и забил гол на 80-й. Месси отличился в седьмой игре подряд и побил рекорд чемпионатов мира.

"Он мог бы отыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время своим товарищам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше.

Это многое говорит о нем, он не зацикливается на тех цифрах, о которых все говорят. Это многое говорит о том, что для него значит сборная и его партнеры по команде", — сказал Скалони.

В 1/16 финала Аргентина встретится с Кабо-Верде.

Месси забивал 13 странам на ЧМ — рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна — по 10.