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Мостовой сравнил Месси и Роналду: «Аргентинец всегда был лучшим, им он и останется. Из 50 человек, игравших на профессиональном уровне, как минимум 40 скажут то же»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

Месси является обладателем восьми «Золотых мячей». Со сборной Аргентины форвард вышел в плей‑офф чемпионата мира‑2026 и в 1/16 финала сыграет против команды Кабо‑Верде. На счету Роналду пять «Золотых мячей», в первом раунде плей‑офф чемпионата мира Криштиану в составе сборной Португалии встретится с национальной командой Хорватии.

«Если становится выбор между Роналду и Месси, для меня аргентинец всегда был лучшим, им он и останется. Поверьте мне, из 50 человек, которые играли на профессиональном уровне, как минимум 40 скажут то же самое. Причем даже те, кто играл с Роналду, потому что Месси вообще непонятно с какой планеты», — сказал Мостовой.