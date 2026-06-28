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Тюкавин об игре с Овечкиным в пляжный волейбол: «Саша очень хорошо ставит блок, его не пробить»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как в отпуске играл в волейбол с Александром Овечкиным. Оба спортсмена отдыхали в Турции.

Источник: Спортс‘’

— Как сыграли в волейбол с Овечкиным?

— Классный отпуск. До шести вечера рубились. Потом шли на ужин и уже после встречались, смотрели.

— Кто лучше играет в волейбол?

— В этот раз попал в команду хоккеистов. Тяжело оценивать. Саша очень хорошо ставит блок, его не пробить.

— Константин Тюкавин мог бы стать волейболистом?

— Волейболистом — нет, но рыбаком — возможно, — сказал Тюкавин.

Константин Тюкавин: «Спартак» обращался этим летом — сказал агенту, что туда дорога точно закрыта. Про «Зенит» со мной не говорили — решение примет «Динамо».

Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Ожидаю, что мы переговорим в ближайшее время. Понимаем, на какой контракт он будет рассчитывать, если решит вернуться».

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