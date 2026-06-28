Тюкавин об игре с Овечкиным в пляжный волейбол: «Саша очень хорошо ставит блок, его не пробить»

— Как сыграли в волейбол с Овечкиным?
— Классный отпуск. До шести вечера рубились. Потом шли на ужин и уже после встречались, смотрели.
— Кто лучше играет в волейбол?
— В этот раз попал в команду хоккеистов. Тяжело оценивать. Саша очень хорошо ставит блок, его не пробить.
— Константин Тюкавин мог бы стать волейболистом?
— Волейболистом — нет, но рыбаком — возможно, — сказал Тюкавин.
Константин Тюкавин: «Спартак» обращался этим летом — сказал агенту, что туда дорога точно закрыта. Про «Зенит» со мной не говорили — решение примет «Динамо».
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Ожидаю, что мы переговорим в ближайшее время. Понимаем, на какой контракт он будет рассчитывать, если решит вернуться».