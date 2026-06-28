«Роналду уже не тот, но у него есть важные плюсы. Важно, чтобы партнеры его поддерживали и создавали моменты». Эдер о Криштиану

41-летний португалец забил два гола в трех матчах, оба раза отличившись в игре с Узбекистаном (5:0).
"Больше всего его задело то, что многие захотели убрать его из сборной. Думаю, он мог бы смириться даже с тем, что ставился вопрос, сколько времени на поле он должен проводить.
Криштиану так много дал сборной и был чрезвычайно важным игроком в отборе, но после одного неудачного матча, его подвергли такой критике… Это было нелепо и несправедливо.
Роналду все еще важен для сборной. Конечно, он уже не тот, что раньше: гораздо более взрывной и забивавший больше голов со штрафных, но у него все еще есть ряд важных плюсов.
Он по-прежнему один из самых быстрых игроков в команде, это точно. Сейчас важно, чтобы партнеры его поддерживали, создавали динамику и возможности для гола", — сказал Эдер.
Фанаты Колумбии скандировали «Где Роналду?» после 0:0 с Португалией на ЧМ.