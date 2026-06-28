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Тюкавин выбирает Роналду, а не между Месси: «Просто нравится. Игра его пока не очень, но ничего страшного»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин выбрал Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

— Что скажешь о Роналду и Месси?

— Молодцы, что тут сказать. Подтверждают свой уровень.

— Месси удивляет?

— Молодец, умеет это делать.

— Кто для тебя лучше? Роналду или Лионель?

— Криштиану. Просто нравится. Игра его пока не очень, но ничего страшного, посмотрим, что дальше будет.

— Можешь представить, что сам будешь до 41 года играть?

— Наверное, нет. Тяжело будет, но посмотрим, тяжело загадывать. Только единицы доходят до такого возраста и играют на таком уровне, — сказал Тюкавин.

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