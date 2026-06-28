Тюкавин выбирает Роналду, а не между Месси: «Просто нравится. Игра его пока не очень, но ничего страшного»

— Что скажешь о Роналду и Месси?
— Молодцы, что тут сказать. Подтверждают свой уровень.
— Месси удивляет?
— Молодец, умеет это делать.
— Кто для тебя лучше? Роналду или Лионель?
— Криштиану. Просто нравится. Игра его пока не очень, но ничего страшного, посмотрим, что дальше будет.
— Можешь представить, что сам будешь до 41 года играть?
— Наверное, нет. Тяжело будет, но посмотрим, тяжело загадывать. Только единицы доходят до такого возраста и играют на таком уровне, — сказал Тюкавин.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше