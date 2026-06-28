Семья футболиста Трехо найдена мертвой после землетрясения в Венесуэле

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения произошло около 300 афтершоков. Число погибших превышает 1,4 тыс.