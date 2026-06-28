Семья футболиста Трехо найдена мертвой после землетрясения в Венесуэле

КАРАКАС, 28 июня. /ТАСС/. Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо найдена мертвой после случившегося в Венесуэле землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба венесуэльского клуба «Маритимо», за который выступает игрок.
Тела жены Трехо и двух его детей были найдены без признаков жизни спустя 74 часа поисков.
«Клуб “Маритимо” оплакивает потерю семьи Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде», — говорится в заявлении.
Трехо 38 лет. Он перешел в «Маритимо» в статусе свободного агента в феврале. На протяжении всей карьеры футболист играл в чемпионатах Венесуэлы, Перу, Мексики, Аргентины и Греции.
Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения произошло около 300 афтершоков. Число погибших превышает 1,4 тыс.