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Дзюбой интересуется чемпион Беларуси «МЛ Витебск». 37-летний форвард хочет остаться в РПЛ (Metaratings)

По информации Metaratings, действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск» интересуется Артемом Дзюбой.

Источник: Спортс‘’

Отмечается, что 37-летний нападающий хочет остаться в Мир РПЛ.

«МЛ Витебск» сыграет в квалификации Лиги чемпионов этим летом. В текущем чемпионате Беларуси команда занимает второе место, набрав 28 очков за 13 игр.

Дзюба — свободный агент. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Акрон» в Премьер-лиге, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Адиев уволен «за прогул без уважительных причин», сообщил «МЛ Витебск». Сторона тренера заявляла, что контракт расторгнут из-за «неправомерных и оскорбительных действий» руководства.