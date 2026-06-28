Дзюбой интересуется чемпион Беларуси «МЛ Витебск». 37-летний форвард хочет остаться в РПЛ (Metaratings)

Отмечается, что 37-летний нападающий хочет остаться в Мир РПЛ.
«МЛ Витебск» сыграет в квалификации Лиги чемпионов этим летом. В текущем чемпионате Беларуси команда занимает второе место, набрав 28 очков за 13 игр.
Дзюба — свободный агент. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за «Акрон» в Премьер-лиге, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
Адиев уволен «за прогул без уважительных причин», сообщил «МЛ Витебск». Сторона тренера заявляла, что контракт расторгнут из-за «неправомерных и оскорбительных действий» руководства.