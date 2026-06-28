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Хабиб — о плей-офф ЧМ: «Япония, Колумбия, Сенегал и Марокко могут сильно удивить. И очень жду матч колумбийцев с Аргентиной»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от плей-офф чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

"Япония, Колумбия, Сенегал, Марокко — эти команды могут сильно удивить.

Жалко, что сошлись мои две команды — Нидерланды и Марокко.

Также очень жду матч: Аргентина — Колумбия. Если, конечно, они своих соперников пройдут. В квалификации колумбийцы их одолели дома, а в гостях вничью сыграли. Просто мысли в слух.

Бразилия — Япония и Кот-д’Ивуар — Норвегия — самая равная и интересная четверка для меня. Любая сборная может выйти", — написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, 1/16 финала чемпионата мира стартует сегодня матчем ЮАР — Канада.

Рейтинг ЧМ перед плей-офф: новый лидер, Узбекистан — в тройке худших.