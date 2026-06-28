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Интервьюер Pop MMA Богадовка: «Роналду забил Узбекистану и праздновал так, будто это межгалактический гол. Это был матч первоклашек со старшеклассниками»

Интервьюер Pop MMA и WINLINE Медиалиги Александра Смирнова спросила бы у форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, почему он эмоционально отпраздновал гол Узбекистану на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

41-летний португалец забил два гола в матче с Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира.

"Я бы спросила Роналду: почему, когда он забил гол Узбекистану, то праздновал так, как будто бы это был какой-то межгалактический гол. Он сразу начал делать Siuuu, праздновал минуты три.

Это знаете, когда с первоклашками играют старшеклассники. Узбекистан же первый раз на ЧМ, а Роналду — 382-й", — сказала Богадовка.

Александра Смирнова — легендарный интервьюер поп ММА и Медиалиги. Та самая Богадовка из «Нашего Дела»!

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