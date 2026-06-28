Гасилин о Кабо‑Верде в плей‑офф: «Без шансов против Аргентины, пристроятся на 0:3 или 0:2. Возинья поможет Месси установить очередной рекорд»

— Стал ли сюрпризом выход Кабо‑Верде в плей‑офф?
— Для меня это сюрприз, как и для всего остального мира. Хотя при нынешнем формате, когда выходят три команды из группы, после первой их ничьей с Испанией… Ну, это все равно удивительно.
— Есть ли хоть минимальный шанс у Кабо‑Верде зацепиться в матче с Аргентиной?
— Нет, без шансов. Думаю, Кабо‑Верде пристроится спокойно на 0:3 или 0:2. Все прекрасно все понимают. Аргентина настолько сбалансирована и настолько классно играет, не пропускает… Месси и компания будут полностью мобилизованы. Возинья поможет Лионелю установить очередной рекорд на этом чемпионате мира, — сказал Гасилин.