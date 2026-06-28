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Клопп про Салаха: «Легко говорить: “Здесь ему следовало сыграть лучше”. Я хочу, чтобы он ошибался. Как выйти на новый уровень, не пытаясь делать то, что не под силу другим?»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о работе с Мохамедом Салахом в «Ливерпуле», отметив, что форвард не играл идеально в каждом матче — как и любой другой футболист.

Источник: Спортс‘’

"Легко тыкать пальцем в каждую ситуацию и говорить: Здесь ему следовало сыграть лучше, и здесь тоже.

Но когда ты работаешь с футболистом каждый день, ты начинаешь воспринимать такие вещи иначе. Я хочу, чтобы он пробовал. Я хочу, чтобы он ошибался. Если ты не ошибаешься, значит, не идешь на риск. Если не рискуешь — где тогда эмоции? Где результат?

Как выйти на новый уровень, если не пытаться делать то, что не под силу другим? Выдавал ли он идеальные матчи каждый день? Скорее всего, нет. Но, если честно, я вообще не могу вспомнить ни одного игрока, которому это удавалось. Конечно, как тренер, ты всегда думаешь: «Да, здесь он мог сыграть лучше, и здесь тоже». Но, оглядываясь назад, понимаешь, что мы были свидетелями величия.

Это действительно так. Потому что в большинстве случаев он показывал невероятный футбол. В большинстве случаев забивал потрясающие голы. В большинстве случаев именно он решал исход матчей и выводил нашу команду на новый уровень. И по сей день он остается настоящим профессионалом. Вот и все. Никто из нас не был идеален — ни Месси, ни Роналду, ни Мо Салах. Они не совершенны, но они гораздо ближе к этому, чем все мы", — сказал Клопп.