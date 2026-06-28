Клопп про Салаха: «Легко говорить: “Здесь ему следовало сыграть лучше”. Я хочу, чтобы он ошибался. Как выйти на новый уровень, не пытаясь делать то, что не под силу другим?»

Это действительно так. Потому что в большинстве случаев он показывал невероятный футбол. В большинстве случаев забивал потрясающие голы. В большинстве случаев именно он решал исход матчей и выводил нашу команду на новый уровень. И по сей день он остается настоящим профессионалом. Вот и все. Никто из нас не был идеален — ни Месси, ни Роналду, ни Мо Салах. Они не совершенны, но они гораздо ближе к этому, чем все мы", — сказал Клопп.