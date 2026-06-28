Судья не назначил пенальти в ворота ЮАР после контакта Ларейи с Мудау. Защитник канадцев сам ударился о ногу африканца

В самом конце первого тайма в штрафной африканской команды произошло столкновение между защитником канадцев Ричи Ларейей и защитником ЮАР Кхулисо Мудау. Ларейя оказался на газоне, а его партнеры по команде стали требовать от судьи Жоау Педру Пиньейру назначить 11-метровый.
Главный арбитр встречи не увидел фола со стороны Мудау. На повторе видно, что Ларейя сам бьется ногой о ногу игрока ЮАР.
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