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Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи лично вступил в переговоры по Диоманде с «РБ Лейпциг»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично инициировал переговоры с «РБ Лейпциг» по трансферу вингера сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманде, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Источник: Спортс‘’

Со стороны немецкой команды сделку обсуждает бывший генеральный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф, который сейчас занимает пост председателя наблюдательного совета клуба.

По информации Джейкобса, у клубов хорошие отношения, и парижане уверены в заключении сделки.

Ранее «РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» в размере 100 млн евро.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика Яна доступна по ссылке.

Диоманде предпочитает «ПСЖ» в случае ухода из «Лейпцига». Вингер хочет выигрывать трофеи и бороться за «Золотой мяч» (The Athletic).