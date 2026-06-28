Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи лично вступил в переговоры по Диоманде с «РБ Лейпциг»

Со стороны немецкой команды сделку обсуждает бывший генеральный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф, который сейчас занимает пост председателя наблюдательного совета клуба.
По информации Джейкобса, у клубов хорошие отношения, и парижане уверены в заключении сделки.
Ранее «РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» в размере 100 млн евро.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика Яна доступна по ссылке.
Диоманде предпочитает «ПСЖ» в случае ухода из «Лейпцига». Вингер хочет выигрывать трофеи и бороться за «Золотой мяч» (The Athletic).