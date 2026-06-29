Тренер Японии Мориясу об игре с Бразилией: «Они пятикратные чемпионы мира, но мы хотим бросить им вызов. Мы убеждены, что можем выиграть этот чемпионат мира»

В прошлом году мы играли с Бразилией в товарищеском матче и смогли победить. Это была наша последняя встреча. Если говорить о матчах с Бразилией, то на чемпионатах мира мы никогда ее не обыгрывали. Но мы прогрессируем. Победа в прошлогоднем товарищеском матче сделала нынешнюю игру еще более требовательной для нас. Сборная Бразилии сейчас отличается от той команды, с которой мы встречались тогда. Мы мотивированы так же, как и они. Обе команды хотят победить. Думаю, нас ждет очень напряженный матч. Мы верим, что способны выиграть. Мы убедились в этом в товарищеской встрече, хотя завтра будет гораздо сложнее. Чтобы добиться победы, нам понадобится максимальная отдача.