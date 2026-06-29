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Кемпес о Ямале в сборной: «Играть на ЧМ — не то же самое, что за клуб, посмотрим, что он покажет. Ламин может стать лидером, но он не один — Педри задает ритм и о

Экс-нападающий сборной Аргентины Марио Кемпес оценил способности игроков сборной Испании и ее тактический стиль на чемпионате мира, назвав команду нестабильной.

Источник: Спортс‘’

Испания заняла 1-е место в группе с Кабо-Верде, Уругваем и Саудовской Аравией и сыграет в 1/16 против Австрии.

— Что скажете о сборной Испании?

— Это нестабильная команда, но она способна удивлять. Несмотря на то, что Испания по-прежнему придерживается своего стиля — много контролирует мяч и играет в пас, — ей не хватало реализации моментов. Хотя в последнем матче этой проблемы уже не было.

— Но у Испании есть Ламин Ямаль — настоящая суперзвезда.

— Это еще нужно подтвердить. В «Барселоне» мы все уже увидели, на что он способен. Но теперь посмотрим, что он покажет на чемпионате мира. Именно на таких турнирах становится понятно, кто действительно великий игрок.

— Но ведь у Испании есть еще Родри, Педри, Нико [Уильямс], Ойарсабаль…

— Играть на чемпионате мира — это совсем не то же самое, что играть за клуб, как многие из них делают в «Барселоне». На международном уровне мы знаем игроков «Барселоны» по Лиге чемпионов, но чемпионат мира — совсем другой уровень.

Думаю, Ламин вполне может стать главным лидером этой сборной Испании, но он далеко не один. Педри — это футболист, который задает ритм игры, является ориентиром в центре поля и отвечает за контроль мяча.

Примерно такую же роль в сборной Португалии выполняет Витинья — именно он управляет игрой команды и помогает ей спокойно продвигаться вперед, сохраняя владение мячом, — сказал Кемпес.

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