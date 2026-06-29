Эуштакиу с победным голом на 92-й признан лучшим игроком матча Канада — ЮАР

На 92-й минуте 29-летний хавбек «Лос-Анджелеса» точно пробил в дальний нижний угол ворот Ронуэна Уильямса.
Благодаря голу Эуштакиу Канада вышла в ⅛ финала и сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Стивен Эуштакиу получил награду лучшему игроку по итогам матча между сборными Канады и ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира.
На 92-й минуте 29-летний хавбек «Лос-Анджелеса» точно пробил в дальний нижний угол ворот Ронуэна Уильямса.
Благодаря голу Эуштакиу Канада вышла в ⅛ финала и сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.