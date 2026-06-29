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Эуштакиу о голе на 92-й и выходе Канады в ⅛ ЧМ: «Было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Хотим, чтобы Марокко и Нидерланды поняли, что их ждет самый тяжелый матч на турнире»

Хавбек сборной Канады Стивен Эуштакиу поделился эмоциями после победы на сборной ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:0).

Источник: Спортс‘’

Эуштакиу забил победный гол на 92-й минуте.

"Мы проделали огромную работу, чтобы добиться этой победы. Нам очень хотелось подарить ее всем канадцам. Мы продолжали верить в себя и не переставали бороться до самого конца.

Это был потрясающий гол. Когда я наносил удар, у меня было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Каждый словно вложил в этот удар частичку своей силы, и мяч оказался в сетке. Я очень счастлив.

Мы постараемся сделать так, чтобы Марокко и Нидерланды (возможные соперники Канады в ⅛ финала — Спортс«“) посмотрели на нашу игру и поняли: если они выйдут дальше, их будет ждать самый тяжелый матч на этом чемпионате мира. Думаю, мы проделали отличную работу, и на следующей неделе нас ждет великолепная игра”, — сказал Эуштакиу.