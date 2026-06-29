Эуштакиу о голе на 92-й и выходе Канады в ⅛ ЧМ: «Было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Хотим, чтобы Марокко и Нидерланды поняли, что их ждет самый тяжелый матч на турнире»

Мы постараемся сделать так, чтобы Марокко и Нидерланды (возможные соперники Канады в ⅛ финала — Спортс«“) посмотрели на нашу игру и поняли: если они выйдут дальше, их будет ждать самый тяжелый матч на этом чемпионате мира. Думаю, мы проделали отличную работу, и на следующей неделе нас ждет великолепная игра”, — сказал Эуштакиу.