Маркиньос о матче с Японией: «Игры на вылет — совершенно другой турнир. Нужно грамотно нейтрализовать Японию — очень сильную команду, которая заслуженно дошла до этой стадии»

"Безусловно, матч с Японией станет для нас самым особенным. Это будет очень сложная игра, но мы готовы. Мы провели тренировки, разобрали соперника, подготовили план на матч.
Нужно грамотно нейтрализовать сборную Японии — это очень сильная команда, которая заслуженно дошла до этой стадии. Мы также понимаем, что многое зависит от нашей собственной игры.
В последних матчах мы прибавляли. Возможно, мы начали турнир не лучшим образом, но во втором матче сыграли лучше, а в третьем — еще сильнее. Теперь важно использовать весь накопленный опыт.
Сейчас начинается уже совершенно другой турнир. Групповой этап — это одно, там главное было выйти в плей-офф. А матчи на вылет — это уже новое соревнование. Нужно двигаться шаг за шагом.
По собственному опыту предыдущего чемпионата мира мы знаем, насколько важно сохранять максимальную концентрацию в каждом эпизоде и уделять внимание каждой детали игры. Именно так мы и будем действовать", — сказал Маркиньос.
В ⅛ финала победитель пары Япония — Бразилия сыграет против Норвегии или Кот-д’Ивуара.