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Тренер Канады Марш о победе над ЮАР: «Я надеялся, что Эуштакиу хотя бы попадет в створ, а он взял и забил. Я хотел, чтобы команда заслужила сыграть против гиганта — неважно, Марокко или Ни

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш ответил на несколько вопросов, связанных с выходом команды в ⅛ финала чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Сегодня Канада благодаря голу полузащитника Стивена Эуштакиу обыграла ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира и впервые в истории дошла до стадии ⅛ финала, где сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.

О победном голе.

"Мы понимали, что временами игра будет хаотичной, потому что соперник любит действовать на свободном пространстве и очень опасен в переходных фазах.

Мы старались сохранить свою структуру и постепенно повышать интенсивность игры. План был таким: за счет замен стать еще сильнее и в какой-то момент наказать соперника.

Моменты у нас были на протяжении всей встречи, но нам не хватало хладнокровия в завершении. Затем мяч оказался у Стива [Эуштакиу], и я лишь надеялся, что он хотя бы попадет в створ и даст нам шанс. А он взял и забил.

Я не могу не думать о том, сколько труда вложили эти ребята, какой характер они показали. Это канадские герои — именно так я сказал им после матча. Теперь они действительно стали национальными героями. Я невероятно счастлив за них".

О подготовке к следующей стадии.

"Сегодня я лечу в Монтеррей посмотреть следующий матч. Завтра буду на стадионе, чтобы внимательно изучить будущего соперника.

Позабочусь о том, чтобы наши ребята хорошо восстановились и были готовы бросить вызов настоящему гиганту.

Неважно, будет это Нидерланды или Марокко. Именно этого я и хотел. Я хотел, чтобы эта команда заслужила право выйти против одного из футбольных гигантов. И именно это мы теперь собираемся сделать", — сказал Марш.