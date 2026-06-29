Тренер Канады Марш о победе над ЮАР: «Я надеялся, что Эуштакиу хотя бы попадет в створ, а он взял и забил. Я хотел, чтобы команда заслужила сыграть против гиганта — неважно, Марокко или Ни

Сегодня Канада благодаря голу полузащитника Стивена Эуштакиу обыграла ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира и впервые в истории дошла до стадии ⅛ финала, где сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.
О победном голе.
"Мы понимали, что временами игра будет хаотичной, потому что соперник любит действовать на свободном пространстве и очень опасен в переходных фазах.
Мы старались сохранить свою структуру и постепенно повышать интенсивность игры. План был таким: за счет замен стать еще сильнее и в какой-то момент наказать соперника.
Моменты у нас были на протяжении всей встречи, но нам не хватало хладнокровия в завершении. Затем мяч оказался у Стива [Эуштакиу], и я лишь надеялся, что он хотя бы попадет в створ и даст нам шанс. А он взял и забил.
Я не могу не думать о том, сколько труда вложили эти ребята, какой характер они показали. Это канадские герои — именно так я сказал им после матча. Теперь они действительно стали национальными героями. Я невероятно счастлив за них".
О подготовке к следующей стадии.
"Сегодня я лечу в Монтеррей посмотреть следующий матч. Завтра буду на стадионе, чтобы внимательно изучить будущего соперника.
Позабочусь о том, чтобы наши ребята хорошо восстановились и были готовы бросить вызов настоящему гиганту.
Неважно, будет это Нидерланды или Марокко. Именно этого я и хотел. Я хотел, чтобы эта команда заслужила право выйти против одного из футбольных гигантов. И именно это мы теперь собираемся сделать", — сказал Марш.