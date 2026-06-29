Германия — Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 23:30

Игра пройдет в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
ЧМ-2026.
1/16 финала.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.
Сборная Германии сыграет с командой Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра пройдет в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
ЧМ-2026.
1/16 финала.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Календарь ЧМ-2026.
Таблицы ЧМ-2026.
Статистика ЧМ-2026.