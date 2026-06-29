Тренер ЮАР о поражении от Канады на ЧМ: «Мы провели хороший турнир, горжусь командой. Сегодня мы играли с мощным и быстрым соперником. Этому нам нужно учиться»

«Я все так же горжусь командой, как и два или три дня назад. Думаю, мы провели хороший чемпионат мира, но сегодня, когда играешь против такой команды — мощной и быстрой — ты оказываешься в роли догоняющего. Это то, чему нам нужно учиться. И именно поэтому для этой команды было важно здесь оказаться».
О том, как прошел турнир на фоне его заявления о возможном завершении работы.
«Мы примем решение в ближайшие дни. Но это был хороший чемпионат мира. Это будет непростое решение. Сейчас я не могу сказать, уйду я или продолжу».
О перспективах регулярного участия ЮАР на чемпионатах мира.
«Для нас это то, что мы обязательно должны сделать. И я уверен, что в ближайшие месяцы эта команда станет сильнее, чем сейчас, потому что сегодня мы играли против соперника, который находится на шаг впереди нас. Мы провели достаточно хороший матч, могли сделать больше», — заявил Уго Брос.