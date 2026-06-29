Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Бразилия
:
Япония
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.95
П2
5.60
Футбол. ЧМ-2026
23:30
Германия
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
0
:
Канада
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2

Линекер о Германии на ЧМ-2026: «Одна из самых слабых сборных, что я видел. Немцы не выходили из группы на двух турнирах, они во многом живут прошлым»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил шансы Германии в возможном противостоянии с Францией на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Команды могут встретиться в ⅛ финала, если французы обыграют Швецию в 1/16 финала, а немцы одержат победу над Парагваем.

— Сборная Германии, возможный соперник в ⅛ финала, может обыграть французов?

— Я смотрел игру Германии и думаю — возможно, я ошибаюсь — но это одна из самых слабых немецких сборных, которые я когда-либо видел. Франция может без проблем выйти в четвертьфинал.

— Но это все равно будет матч Франция — Германия на чемпионате мира…

— Вы так говорите, но я считаю, что Германия во многом живет прошлым. Это не самая сильная сборная Германии. Напомню, что она даже не выходила из группы на двух последних чемпионатах мира. Так что, думаю, можете спать спокойно, — сказал Линекер.