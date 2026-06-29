Линекер о Германии на ЧМ-2026: «Одна из самых слабых сборных, что я видел. Немцы не выходили из группы на двух турнирах, они во многом живут прошлым»

— Вы так говорите, но я считаю, что Германия во многом живет прошлым. Это не самая сильная сборная Германии. Напомню, что она даже не выходила из группы на двух последних чемпионатах мира. Так что, думаю, можете спать спокойно, — сказал Линекер.