Роналдо о сборной Бразилии и Анчелотти: «Не выбрал бы никого другого на пост тренера. Карло точно знает, как работать с игроками мирового класса»

В 1/16 финала бразильцы будут противостоять сборной Японии.
— Раз уж мы заговорили о тренерах, что вы думаете о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии?
— Я полностью доверяю его работе и его способности создать правильную атмосферу в команде, а также раскрыть лучших игроков. Он понимает футбол как никто другой и прекрасно умеет справляться с давлением. Если говорить о сборной Бразилии, то сейчас я не выбрал бы никого другого на пост главного тренера.
— С ним вы верите в шестую звезду для сборной?
— Да, верю. И считаю, что именно работа тренера сегодня становится главным фактором, который определяет разницу между командами. У нас есть футболисты, давно зарекомендовавшие себя на международном уровне и привыкшие к матчам самого высокого уровня, есть молодые таланты… А Анчелотти точно знает, как работать с игроками мирового класса, как мотивировать коллектив и создать для команды спокойную, благоприятную атмосферу.
Именно этого Бразилии сейчас не хватало больше всего, потому что давление из-за столь долгого отсутствия побед на чемпионатах мира только усиливается. Но этот мундиаль мы начали очень хорошо, — сказал Роналдо.