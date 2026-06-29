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Роналдо о сборной Бразилии и Анчелотти: «Не выбрал бы никого другого на пост тренера. Карло точно знает, как работать с игроками мирового класса»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо дал высокую оценку работе Карло Анчелотти на посту тренера бразильской команды и отметил, что верит в ее успех на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

В 1/16 финала бразильцы будут противостоять сборной Японии.

— Раз уж мы заговорили о тренерах, что вы думаете о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии?

— Я полностью доверяю его работе и его способности создать правильную атмосферу в команде, а также раскрыть лучших игроков. Он понимает футбол как никто другой и прекрасно умеет справляться с давлением. Если говорить о сборной Бразилии, то сейчас я не выбрал бы никого другого на пост главного тренера.

— С ним вы верите в шестую звезду для сборной?

— Да, верю. И считаю, что именно работа тренера сегодня становится главным фактором, который определяет разницу между командами. У нас есть футболисты, давно зарекомендовавшие себя на международном уровне и привыкшие к матчам самого высокого уровня, есть молодые таланты… А Анчелотти точно знает, как работать с игроками мирового класса, как мотивировать коллектив и создать для команды спокойную, благоприятную атмосферу.

Именно этого Бразилии сейчас не хватало больше всего, потому что давление из-за столь долгого отсутствия побед на чемпионатах мира только усиливается. Но этот мундиаль мы начали очень хорошо, — сказал Роналдо.

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