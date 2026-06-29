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Нидерланды — Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 04:00

Сборная Нидерландов сыграет с командой Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет на «Эстадио BBVA» в Монтеррее в Мексике 30 июня.

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске.