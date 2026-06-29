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Винисиус про расизм: «Достижения в борьбе с ним важнее успехов на футбольном поле. Хочу вдохновлять молодых темнокожих, у которых нет такого голоса, как у меня»

Вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что его достижения в борьбе с расизмом важнее для него, чем успехи на футбольном поле.

Источник: Спортс‘’

"Эти достижения за пределами футбольного поля для меня гораздо важнее тех, которых я добиваюсь на поле. Потому что так я могу помочь гораздо большему числу людей. Конечно, перемены происходят медленно, но главное, чтобы они продолжались и следующее поколение не страдало от этого. У меня есть семилетний брат, и я очень надеюсь, что ему не придется испытывать на себе расизм.

Я хочу добиваться больших успехов на футбольном поле, но при этом продолжать вдохновлять молодых темнокожих ребят, у которых нет такого голоса и возможности быть услышанными, как у меня", — сказал Винисиус Жуниор.