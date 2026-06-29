Винисиус про расизм: «Достижения в борьбе с ним важнее успехов на футбольном поле. Хочу вдохновлять молодых темнокожих, у которых нет такого голоса, как у меня»

"Эти достижения за пределами футбольного поля для меня гораздо важнее тех, которых я добиваюсь на поле. Потому что так я могу помочь гораздо большему числу людей. Конечно, перемены происходят медленно, но главное, чтобы они продолжались и следующее поколение не страдало от этого. У меня есть семилетний брат, и я очень надеюсь, что ему не придется испытывать на себе расизм.