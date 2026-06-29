Талалаев о Боснии на ЧМ: «Игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов. Со скоростными американцами в 1/16 у них мало шансов»

С такими парнями, как Джеко, Алайбегович, Байрактаревич, Демирович, можно играть в более разнообразный футбол. В плей-офф с третьего места все же пробились, но со скоростными американцами в 1/16 финала у них мало шансов", — написал Талалаев в своей колонке.