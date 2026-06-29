Талалаев о Боснии на ЧМ: «Игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов. Со скоростными американцами в 1/16 у них мало шансов»

На групповом этапе команда под руководством Сергея Барбареса сыграла вничью с Канадой (1:1), проиграла Швейцарии (1:4) и обыграла Катар (3:1).
"Если отталкиваться от качества футбола, большего я ждал от Сенегала с Боснией.
Что отличало команду Папа Тиава на последнем Кубке Африки? Очень агрессивное и быстрое нападение, мгновенный переход из обороны в атаку. Здесь же почему-то это просматривается фрагментарно. В основном сенегальцы играют в несвойственной им манере, пытаясь расшатать защиту соперника за счет владения мячом.
Что касается Боснии, то там неплохие исполнители, но игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов.
С такими парнями, как Джеко, Алайбегович, Байрактаревич, Демирович, можно играть в более разнообразный футбол. В плей-офф с третьего места все же пробились, но со скоростными американцами в 1/16 финала у них мало шансов", — написал Талалаев в своей колонке.
Бердыев не смотрит РПЛ: «Уровень упал. “Балтику” вообще не смотрю — бегают, мысли там мало».