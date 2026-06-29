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Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку после невыхода сборной в плей-офф ЧМ: «Результат не соответствует нашим амбициям»

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир аль-Мишаль ушел в отставку после невыхода сборной страны в плей-офф ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

На групповом этапе команда под руководством греческого тренера Георгиоса Дониса (назначенного на должность в конце апреля) сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0), а также уступила Испании (0:4).

"Я и мои коллеги приложили все возможные усилия для служения саудовскому футболу и искренне стремились реализовать чаяния нашей родины и наших болельщиков.

Однако невыход нашей национальной сборной в следующий раунд чемпионата мира — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям.

Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть более достойное выступление сборной.

Я принял решение не продолжать свою работу до конца текущего срока. В соответствии с установленными процедурами и регламентами мы начнем процесс выборов нового совета директоров", — сообщил функционер, занимавший свою должность с 2019 года.