Гендиректор «Балтики»: «Стремимся быть топ-клубом. Готовимся к тому, чтобы не один сезон бороться за высокие места. Задача — хорошие результаты при имеющемся бюджете»

Все возможно, и мы это продемонстрировали в прошлом сезоне. Не хотим останавливаться на достигнутом. В команде у нас собрались люди амбициозные, все максималисты. Поэтому думаю, что в следующем сезоне у нас также будут хорошие результаты, — сказал Измайлов.