Гендиректор «Балтики»: «Стремимся быть топ-клубом. Готовимся к тому, чтобы не один сезон бороться за высокие места. Задача — хорошие результаты при имеющемся бюджете»

В минувшем сезоне калининградцы заняли 6-е место в чемпионате России.
— Бюджет «Балтики» согласно опубликованным данным РФС в прошлом сезоне составлял около 3 млрд рублей. Его удалось сохранить?
— Общая концепция бюджета остается практически прежней.
— С учетом места в таблице «Балтика» существенно заработала на выплатах, которые РПЛ распределяет между клубами по итогам ТВ-контракта?
— Мы заняли шестое место. Соответственно, получили ощутимо больший доход, чем ожидали. Но в то же время и премиальный фонд у нас вырос больше, чем мы предполагали. (Улыбается.).
— То есть расходы на премиальные «съели» доходы от более высокого места?
— Нет, не «съели», но эти суммы повлияли друг на друга. Тем не менее мы в плюсе, если сравнивать эти цифры.
— «Балтика» готова на длинной дистанции конкурировать с топ-клубами, несмотря на то что уступает им по бюджету более чем в два раза?
— С «Балтикой» мы пошагово развиваемся. И тоже стремимся быть топ-клубом. Готовимся к тому, чтобы не один сезон бороться за высокие места. Наша задача — показывать хорошие результаты при имеющемся бюджете.
Все возможно, и мы это продемонстрировали в прошлом сезоне. Не хотим останавливаться на достигнутом. В команде у нас собрались люди амбициозные, все максималисты. Поэтому думаю, что в следующем сезоне у нас также будут хорошие результаты, — сказал Измайлов.