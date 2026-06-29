«У футбола большое будущее в Канаде — благодаря вам. Вы герои для тех детей, которые будут им заниматься». Тренер канадцев Марш — игрокам после выхода в ⅛ финала ЧМ

Канадцы обыграли ЮАР (1:0) и в следующем раунде встретятся с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Марш обратился к игрокам после победы.
"Подумайте о тех двух годах, которые мы провели вместе. О том, что мы говорили — придерживаться плана, оставаться верными нашему стилю, играть агрессивно, использовать свои сильные стороны. Вы показали характер.
Вы герои Канады. Национальные герои. Вы стали героями для тех канадских детей, которые будут заниматься футболом.
У этого вида спорта большое будущее в стране — благодаря вам. Вы должны гордиться собой и этой победой. Вы шли к этой цели шаг за шагом", — сказал Марш.