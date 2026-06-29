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Вратарь ЮАР Уильямс о вылете сборной в 1/16 финала ЧМ: «Домой поедем с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером»

Вратарь сборной ЮАР Ронуэн Уильямс высказался о вылете сборной из плей-офф ЧМ-2026 после поражения от Канады (0:1) в 1/16 финала.

Источник: Спортс‘’

На групповом этапе команда проиграла Мексике (0:2), сыграла вничью с Чехией (1:1) и обыграла Южную Корею (1:0).

"Горжусь ребятами за то, что они показали наш уровень. Мы хотели быть конкурентоспособной командой. Поедем домой с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером.

Мы начали турнир не лучшим образом, но продолжали биться. Сегодня мы вышли и показали свою игру. У нас очень молодая команда. Это хороший урок для ребят на будущее, но я не могу испытывать ничего, кроме гордости.

Грустно, что мы вылетели, но наш тренер Уго Брос будет гордиться нами. Упорство и вера — вот что он прививал нам с первого дня. Даже когда у нас было много скептиков, он всегда верил в меня.

Мы можем только благодарить его за то, что он сделал для страны и нашего футбола. Он вдохновил нацию, дал ей надежду. Если больше он не будет работать, то может уйти с высоко поднятой головой", — сказал 34-летний Уильямс.

74-летний Брос из сборной ЮАР — самый возрастной тренер в истории плей-офф ЧМ. Он обошел Табареса из Уругвая.