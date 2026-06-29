Вратарь ЮАР Уильямс о вылете сборной в 1/16 финала ЧМ: «Домой поедем с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером»

На групповом этапе команда проиграла Мексике (0:2), сыграла вничью с Чехией (1:1) и обыграла Южную Корею (1:0).
"Горжусь ребятами за то, что они показали наш уровень. Мы хотели быть конкурентоспособной командой. Поедем домой с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером.
Мы начали турнир не лучшим образом, но продолжали биться. Сегодня мы вышли и показали свою игру. У нас очень молодая команда. Это хороший урок для ребят на будущее, но я не могу испытывать ничего, кроме гордости.
Грустно, что мы вылетели, но наш тренер Уго Брос будет гордиться нами. Упорство и вера — вот что он прививал нам с первого дня. Даже когда у нас было много скептиков, он всегда верил в меня.
Мы можем только благодарить его за то, что он сделал для страны и нашего футбола. Он вдохновил нацию, дал ей надежду. Если больше он не будет работать, то может уйти с высоко поднятой головой", — сказал 34-летний Уильямс.
74-летний Брос из сборной ЮАР — самый возрастной тренер в истории плей-офф ЧМ. Он обошел Табареса из Уругвая.