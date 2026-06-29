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Ангольский форвард «Махачкалы» Миро о возможности получить паспорт РФ: «Ха, даже не знаю. Скорее всего, нет. Не могу сказать что-то конкретное»

Форвард «Динамо» Махачкала Миро сообщил, что сомневается в необходимости получения российского паспорта.

23-летний игрок из Анголы забил 1 мяч в 20 играх в Мир РПЛ в прошлом сезоне.

— Вы готовы получить российский паспорт, чтобы не считаться легионером в РПЛ?

— Ха, даже не знаю. Скорее всего, нет.

— Почему?

— Не могу сказать что-то конкретное.

— Какой уровень чемпионата России? Какое место занимает в мировой иерархии?

— Каждый чемпионат особенный. В России достаточно сложная лига, но мне сложно сказать, на каком конкретном месте РПЛ среди топ-лиг.

— Премьер-Лига — это топ-чемпионат?

— Хорошая лига, высокого уровня, — сказал Миро.