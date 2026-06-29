Ангольский форвард «Махачкалы» Миро о возможности получить паспорт РФ: «Ха, даже не знаю. Скорее всего, нет. Не могу сказать что-то конкретное»

23-летний игрок из Анголы забил 1 мяч в 20 играх в Мир РПЛ в прошлом сезоне.
— Вы готовы получить российский паспорт, чтобы не считаться легионером в РПЛ?
— Ха, даже не знаю. Скорее всего, нет.
— Почему?
— Не могу сказать что-то конкретное.
— Какой уровень чемпионата России? Какое место занимает в мировой иерархии?
— Каждый чемпионат особенный. В России достаточно сложная лига, но мне сложно сказать, на каком конкретном месте РПЛ среди топ-лиг.
— Премьер-Лига — это топ-чемпионат?
— Хорошая лига, высокого уровня, — сказал Миро.