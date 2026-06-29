Тумилович о 30 млн евро за Тюкавина от «Зенита»: «Сейчас деньги решают все. У них есть воспитанники — не хуже приглашенного шлака. Говорю не конкретно о Тюкавине»

Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за 24-летнего игрока 30 миллионов евро.
— Все как обычно: любой более-менее попадающий по мячу футболист в РПЛ с российским паспортом автоматически переходит в «Зенит».
— 30 миллионов евро — адекватный ценник за Тюкавина?
— Такой же адекватный, как и за 90% иностранцев, которых привозит с пляжа «Зенит» (смеется). Да, Тюкавин — футболист хороший, с российским паспортом, усилит «Зенит», но по-моему они совсем забыли дорогу в свою академию.
Забыли, что у них есть свои воспитанники, которые не хуже и где-то даже лучше того шлака, говорю сейчас не конкретно о Тюкавине, который приглашается в «Зенит». Тюкавин — классный, но стоит ли таких денег… Большой вопрос.
— Уход Тюкавина в «Зенит» можно будет считать предательством по отношению к «Динамо»?
— Нет. Если переход состоится, значит он устраивает четыре стороны: игрока, того, кто покупает, того, кто продает, и агента. Не вижу здесь моральных принципов, препятствующих переходу. Сейчас деньги решают все, — сказал Тумилович.