«Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)

Действующий контракт 32-летнего нападающего с мюнхенцами рассчитан еще на один сезон.
Каталонский клуб надеется вернуться к этому вопросу после завершения выступления англичан на ЧМ-2026.
Отмечается, что Кейн доволен текущей ситуацией в «Баварии», немецкий клуб будет стремиться его сохранить.
Представители игрока на данный момент не ведут переговоры с «Барселоной» и обсудят возможность продления контракта с «Баварией» после ЧМ.
Тем не менее, сообщается, что каталонцы, которые ищут замену Роберту Левандовскому, приложат все усилия, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кейна в 60 миллионов евро.