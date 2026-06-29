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«Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)

«Барселона» хочет приобрести форварда сборной Англии у «Баварии» и уже связалась с представителями игрока, утверждает Daily Mail.

Источник: Спортс‘’

Действующий контракт 32-летнего нападающего с мюнхенцами рассчитан еще на один сезон.

Каталонский клуб надеется вернуться к этому вопросу после завершения выступления англичан на ЧМ-2026.

Отмечается, что Кейн доволен текущей ситуацией в «Баварии», немецкий клуб будет стремиться его сохранить.

Представители игрока на данный момент не ведут переговоры с «Барселоной» и обсудят возможность продления контракта с «Баварией» после ЧМ.

Тем не менее, сообщается, что каталонцы, которые ищут замену Роберту Левандовскому, приложат все усилия, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кейна в 60 миллионов евро.