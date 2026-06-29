«Рановато забрасывать Роналду фекалиями, хоть и матч с Колумбией отбегал вхолостую. Филигранность и правильность решений Месси не поддаются анализу». Талалаев об игроках

"Португальцы во главе с Криштиану тоже не впечатляют. Да, с Узбекистаном он отметился дублем.
Но с Колумбией, как и в первом туре с ДР Конго, отбегал вхолостую. Впрочем, забрасывать фекалиями его рановато. Роналду велик и в своем возрасте делает для команды все.
Ну, а Месси, выйдя с Иорданией за полчаса до финального свистка, положил очередной гол со штрафного. Про Лео часто говорят, что он игрок с другой планеты. ЧМ-2026 в этом снова убедил.
Ему уже 39, двигательная активность падает, но филигранность и правильность решений не просто сохраняются — они не поддаются анализу!
Возьмем второй гол в ворота Австрии. Месси изумительным пасом вывел Альвареса один на один с вратарем.
Кто из возрастных футболистов в такой ситуации, да при счете 1:0, продолжил бы движение в штрафную? Никто! А Лео добежал, доработал эпизод — и через несколько секунд вколотил мяч в сетку! Гений!
Учитывая уровень ближайших соперников в плей-офф, шансы, что он побьет, казалось бы, вечный рекорд Жюста Фонтена (13 мячей за турнир), велики как никогда", — считает Талалаев.