Кокорин о том, смог бы потянуть РПЛ: «Уровень футбола сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет — и уже не бегает. В “Зенит” и “Динамо” с удовольствием перейду&r

Футболист ранее покинул кипрский «Арис».
— Смогли бы вы в своей нынешней форме играть за топ-клуб РПЛ, условно, в «Спартаке»?
— Да, там наш тренер с «Пафоса». Он меня знает, интегрировал бы. (Улыбается.).
— Если они вас позовут этим летом, не отказали бы?
— Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу.
Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.
— Это в «Зенит»?
— Да, «Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся.
В принципе везде, кроме… Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то — нет. Успеха в моем переходе не было.
— Но уровень нынешнего чемпионата смогли бы потянуть?
— Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет и уже не бегает, поэтому…
Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду, — сказал Александр Кокорин.