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Хабиб считает, что Германия разгромит Парагвай: «В этом матче они буду беречь силы перед Францией. Главное, чтобы это им боком не вышло»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о матчах плей-офф чемпионата мира Бразилия — Япония и Германия — Парагвай.

"Бразилия — Япония сегодня. В крайнем товарищеском матче японцы одолели бразильцев, очень интересная игра ожидается. На Карло Анчелотти колоссальное давление. Японцы выйдут расслабленно играть в свой футбол, чего не скажешь про Бразилию.

Германия — Парагвай. Думаю, немцы закинут минимум четыре гола. Посмотрим, но в этом матче они буду беречь силы на следующую потенциальную игру против Франции. Главное, чтобы это не вышло им боком. Нельзя на чемпионате мира смотреть за спину соперников, особенно с теми, кому терять нечего", — написал Хабиб в соцсетях.

Хабиб о плей-офф ЧМ: «Япония, Колумбия, Сенегал и Марокко могут сильно удивить. Очень жду матч колумбийцев с Аргентиной».

Хабиб пришел на подкаст к Смолову: «Сказали, что выйдет 14 июля. Посмотрим, на каком уровне у них пунктуальность».