Хабиб считает, что Германия разгромит Парагвай: «В этом матче они буду беречь силы перед Францией. Главное, чтобы это им боком не вышло»

Германия — Парагвай. Думаю, немцы закинут минимум четыре гола. Посмотрим, но в этом матче они буду беречь силы на следующую потенциальную игру против Франции. Главное, чтобы это не вышло им боком. Нельзя на чемпионате мира смотреть за спину соперников, особенно с теми, кому терять нечего", — написал Хабиб в соцсетях.