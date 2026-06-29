Каземиро о 2:1 с Японией: «Главной силой Бразилии был настрой — мы прессинговали и играли в атакующий футбол. Этот состав способен выиграть ЧМ»

"Главной силой нашей команды был настрой. Мы продолжали оказывать давление, играя в атакующий футбол.
На чемпионате мира важно ценить игроков, выходящих со скамейки запасных. Эндрик вышел на замену и был очень хорош, Мартинелли — еще один отличный игрок, а Райан [Роша] прекрасно заменил Рафинью.
Это и есть настрой, и этот состав способен выиграть чемпионат мира", — сказал Каземиро, признанный лучшим игроком встречи.
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Каземиро отпраздновал гол Японии жестом «сикс-севен» — он очень популярен в футболе.