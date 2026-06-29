Ван Дейк о Гакпо: «Потерять ребенка никому не пожелаешь, в такие моменты футбол отходит на второй план. Коди очень зрело воспринял ситуацию, он хочет выступать на ЧМ»

Из того, что я успел увидеть, и зная Коди, он справится с этим. Он очень зрелый в этом отношении. И да, я отношусь с большим уважением к тому, как он, Ноа и их семья справляется с этим, несмотря на то, как это ужасно. Я это очень уважаю.