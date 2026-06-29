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Ван Дейк о Гакпо: «Потерять ребенка никому не пожелаешь, в такие моменты футбол отходит на второй план. Коди очень зрело воспринял ситуацию, он хочет выступать на ЧМ»

Капитан сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о потере ребенка Коди Гакпо.

Источник: Спортс‘’

Девушка нападающего Нидерландов и мерсисайдского клуба, Ноа ван дер Бей, сообщила, что потеряла второго ребенка во время беременности.

"Ну, у меня нет дополнительной информации. Послушайте, никто не захочет [потерять ребенка], вы не захотите испытать такое.

Из того, что я успел увидеть, и зная Коди, он справится с этим. Он очень зрелый в этом отношении. И да, я отношусь с большим уважением к тому, как он, Ноа и их семья справляется с этим, несмотря на то, как это ужасно. Я это очень уважаю.

Поддержать Коди — это самое главное. Это ужасно. В такие моменты снова понимаешь, что футбол отходит на второй план, а в жизни есть вещи поважнее. Это очень печально. Никому не пожелаешь через такое пройти.

Но, как говорит главный тренер, и зная Коди, можно сказать, что он очень хочет продолжить выступление [на чемпионате мира]. Он отнесся к ситуации очень по-взрослому", — сказал ван Дейк на пресс-конференции.