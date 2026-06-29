Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Германия
0
:
Парагвай
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.60
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.20
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.47
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.27
X
8.00
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
0
:
Канада
1
П1
X
П2

Вингер Японии Доан о вылете с ЧМ: «В матче с Бразилией мы доказали, что способны на равных конкурировать с ними и любой сборной. Нам просто не хватило мастерства»

Полузащитник сборной Японии Рицу Доан высказался о вылете команды с чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Японцы уступили Бразилии (1:2) в 1/16 ЧМ-2026 года, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

"Нам просто не хватило мастерства — вот и все. Считаю, что за эти 90 минут мы доказали: японский футбол способен на равных конкурировать с Бразилией и любой другой сборной мира.

Все игроки максимально ответственно подошли к подготовке и выложились без остатка, чтобы добраться до этой стадии, но в итоге мы вновь осознали, насколько высок уровень мирового футбола«, — сказал игрок “Айнтрахта” Франкфурт.