Вингер Японии Доан о вылете с ЧМ: «В матче с Бразилией мы доказали, что способны на равных конкурировать с ними и любой сборной. Нам просто не хватило мастерства»

Японцы уступили Бразилии (1:2) в 1/16 ЧМ-2026 года, пропустив решающий мяч в компенсированное время.
"Нам просто не хватило мастерства — вот и все. Считаю, что за эти 90 минут мы доказали: японский футбол способен на равных конкурировать с Бразилией и любой другой сборной мира.
Все игроки максимально ответственно подошли к подготовке и выложились без остатка, чтобы добраться до этой стадии, но в итоге мы вновь осознали, насколько высок уровень мирового футбола«, — сказал игрок “Айнтрахта” Франкфурт.