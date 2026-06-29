Анчелотти после 2:1 с Японией: «После пропущенного гола Бразилия не выглядела растерянной, как в 1-м тайме с Марокко, я был спокоен. Когда у нас возникали проблемы, мы искали решения»

«Мы говорили об этом перед чемпионатом мира. В футболе бывают ошибки, их невозможно избежать. Никто не совершенен. Мы можем работать над тем, как мы на них реагируем. Именно это мы и делаем. Главное — двигаться вперед. Мы сделали это во втором тайме. Никто не думал, что эта команда не забьет. Во втором тайме мы улучшили игру, чтобы избежать переходов, которые могли бы осложнить задачу. Страдать — это нормально. В футболе нет ничего нового. Чувствовать облегчение — это тоже нормально. Я всегда стараюсь помнить, что после поражения находиться здесь (на пресс-конференциях — Спортс»") труднее.