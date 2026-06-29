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Гимараэс о ЧМ: «Я счастлив быть бразильцем. Давление в этой сборной не сравнится ни с одним клубом мира. Бразилия показала свою игру — нас ждали 5 финалов, теперь их 4»

Бруно Гимараэс высказался об игре сборной Бразилии на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Полузащитник бразильцев отдал ассист на победный гол Габриэла Мартинелли против Японии (2:1) в матче 1/16 ЧМ-2026.

"Я так счастлив быть собой, быть бразильцем. Мы знаем, какое колоссальное давление испытываешь, надевая эту футболку, это не сравнится ни с одним клубом мира. Эта игра стала настоящим отражением бразильского стиля. Если у кого-то и были сомнения до сегодняшнего матча, то теперь их нет.

Когда я получил мяч, то подумал: «Братан, сейчас пробью». Но мне удалось отдать отличный пас на Марти, и он блестяще завершил атаку.

Были моменты, когда я смотрел на поле и думал: «Здесь сыграть не получится». Соперник выстраивал линии из шести или пяти защитников. Иногда невозможно играть через центр — приходится просто забрасывать мяч в штрафную. Можно играть по схеме 4−3−3 или 4−4−2.

Сегодняшний матч стал наглядным доказательством того, что эта команда никогда не сдается. Нас ждали пять финалов, теперь осталось четыре", — сказал Гимараэс в интервью Cazé TV.