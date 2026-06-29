Гимараэс о ЧМ: «Я счастлив быть бразильцем. Давление в этой сборной не сравнится ни с одним клубом мира. Бразилия показала свою игру — нас ждали 5 финалов, теперь их 4»

"Я так счастлив быть собой, быть бразильцем. Мы знаем, какое колоссальное давление испытываешь, надевая эту футболку, это не сравнится ни с одним клубом мира. Эта игра стала настоящим отражением бразильского стиля. Если у кого-то и были сомнения до сегодняшнего матча, то теперь их нет.