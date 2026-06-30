Вратарь Японии Судзуки про 1:2 с Бразилией: «Мы боролись до конца, но не выстояли. Я должен был отбивать удары, с которых мы пропустили»

После того, как мы повели в счете, соперник прибавил во втором тайме, и мы не выстояли. Лично я считаю, что должен был отбивать те удары, с которых мы пропустили. Я был недостаточно хорош и не смог сыграть так, чтобы помочь команде, когда это было важнее всего — я знаю, что мне предстоит над многим работать.