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Нойер пропустил в 10 матчах ЧМ подряд и повторил антирекорд турнира. У Германии нет сухих матчей на чемпионатах мира с 2014-го

Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира 10 матчей подряд.

Источник: Спортс‘’

Немецкая команда уступает Парагваю после 1-го тайма в матче ⅛ финала ЧМ-2026 — гол забил Хулио Энсисо на 42-й минуте. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний сухой матч на чемпионатах мира Германия провела против сборной Аргентины в финале ЧМ-2014 (1:0). С тех пор Мануэлю Нойеру забили в десяти подряд играх на турнире — 40-летний голкипер повторил антирекорд мексиканца Антонио Карбахаля, проведшего аналогичную серию на мундиалях в период с 1950 по 1962 год.

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