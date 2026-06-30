Нойер пропустил в 10 матчах ЧМ подряд и повторил антирекорд турнира. У Германии нет сухих матчей на чемпионатах мира с 2014-го

Немецкая команда уступает Парагваю после 1-го тайма в матче ⅛ финала ЧМ-2026 — гол забил Хулио Энсисо на 42-й минуте. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Последний сухой матч на чемпионатах мира Германия провела против сборной Аргентины в финале ЧМ-2014 (1:0). С тех пор Мануэлю Нойеру забили в десяти подряд играх на турнире — 40-летний голкипер повторил антирекорд мексиканца Антонио Карбахаля, проведшего аналогичную серию на мундиалях в период с 1950 по 1962 год.
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше