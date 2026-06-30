Германия забила Парагваю первым ударом в створ на 54-й минуте

На 54-й минуте матча Кай Хавертц забил головой после навеса Флориана Виртца. До этого момента сборная Германии ни разу не пробила в створ ворот соперника.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Сборная Германии сравняла счет первым ударом в створ в матче с Парагваем в 1/16 финала ЧМ-2026.
На 54-й минуте матча Кай Хавертц забил головой после навеса Флориана Виртца. До этого момента сборная Германии ни разу не пробила в створ ворот соперника.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).