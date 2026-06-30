Мартинелли об ассисте Гимараэса: «Просто невероятный, мы отлично чувствуем друг друга. Я был готов принять мяч или сыграть на добивании, в итоге осталось самое простое»

Нам удалось забить первый гол, а затем и второй, разыграв красивую комбинацию. Бруно отдал отличный пас, и я очень рад этому голу. Мы отлично чувствуем друг друга. Мы обсуждаем такие перемещения в штрафной, я знаю, как здорово он действует в условиях ограниченного пространства и что способен отдать там передачу любой сложности. Я расположился между крайним и центральным защитниками, готовый либо принять мяч, либо — если он решит пробить сам — сыграть на добивании. Он выдал потрясающий пас, а мне оставалось самое простое", — сказал Мартинелли.