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Мартинелли об ассисте Гимараэса: «Просто невероятный, мы отлично чувствуем друг друга. Я был готов принять мяч или сыграть на добивании, в итоге осталось самое простое»

Полузащитник сборной Бразилии Габриэл Мартинелли похвалил Бруно Гимараэса за передачу на свой гол против Японии.

Источник: Спортс‘’

Бразильцы победили японцев (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. Мартинелли забил решающий мяч на 95-й минуте с паса Гимараэса.

"Пас Бруно был просто невероятным, я уже поблагодарил его за этот ассист, но сегодня решающую роль сыграли командные усилия. Мы выкладывались на все 100 все 96 минут и действительно заслужили эту победу — мы бились до самого конца.

Нам удалось забить первый гол, а затем и второй, разыграв красивую комбинацию. Бруно отдал отличный пас, и я очень рад этому голу. Мы отлично чувствуем друг друга. Мы обсуждаем такие перемещения в штрафной, я знаю, как здорово он действует в условиях ограниченного пространства и что способен отдать там передачу любой сложности. Я расположился между крайним и центральным защитниками, готовый либо принять мяч, либо — если он решит пробить сам — сыграть на добивании. Он выдал потрясающий пас, а мне оставалось самое простое", — сказал Мартинелли.