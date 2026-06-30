Дешам о Мбаппе: «Может, он защищается меньше других, но забивает больше всех — это его миссия. Килиан прекрасно справляется с ролью капитана и всегда стремится к лучшему»

Уже в 2018 году Килиан был очень силен. Он всегда стремится к лучшему, бьет рекорды и обязательно побьет еще. Он может упустить момент, как в матче с Сенегалом, но он не вызывает сомнений, потому что он великолепный игрок. По его мнению, если у него возникает момент, то для него это не проблема, даже если до этого он трижды не забил. Он не дрогнет. Он входит в число выдающихся игроков — здорово, что он француз и что он с нами", — сказал Дешам.