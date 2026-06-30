Лукаку о ЧМ с 48 командами: «В этот раз было много отличных матчей, “малые” футбольные державы поднимают уровень игры. Это делает турнир таким интересным»

— Обычно я смотрю все матчи чемпионата мира. В этом турнире было много отличных игр. Лично я в основном обращаю внимание на тактику, поскольку именно это меня интересует. Я слышу разговоры о том, что этот групповой этап преподнес немало сюрпризов, но для меня они таковыми особо не являются.