Лукаку о ЧМ с 48 командами: «В этот раз было много отличных матчей, “малые” футбольные державы поднимают уровень игры. Это делает турнир таким интересным»

— Вы смотрите огромное количество матчей. Успевали ли вы следить за групповым этапом после расширения турнира до 48 команд?
— Обычно я смотрю все матчи чемпионата мира. В этом турнире было много отличных игр. Лично я в основном обращаю внимание на тактику, поскольку именно это меня интересует. Я слышу разговоры о том, что этот групповой этап преподнес немало сюрпризов, но для меня они таковыми особо не являются.
Наряду с традиционными грандами, огромный прогресс демонстрируют и другие сборные. Многие «малые» футбольные державы внедряют новшества, оттачивают мастерство и поднимают уровень своей игры. Именно это делает данный чемпионат мира таким интересным, — сказал Лукаку.